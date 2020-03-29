Украинские звезды следуют мировому тренду и нередко оголяются ради пикантных кадров и привлечения внимания к своей персоне

Politeka собрала самые горячие фото украинских звезд, которые любят эпатировать публику и часто отказываются от одежды, чтобы показать, чем их наградила природа.

Одна из самых горячих женщин украинского шоу-бизнеса – экс-солистка группы «Nikita» Даша Астафьева. Она даже встречалась с основателем мужского журнала Playboy Хью Хефнером. Девушка регулярно снимается в откровенных фотосессиях и светит своим добром.

Певица Настя Каменских несмотря на замужество продолжает радовать поклонников откровенными снимками. На фото Настя часто остается без белья, не стесняясь выставлять на всеобщее обозрение свою «пятую точку».

Суперблондинка Оля Полякова тоже любит красоваться на камеру обнаженной. Артистка несколько раз публиковала фото совсем без одежды, демонстрируя свою невероятную фигуру. Ее голые фото всегда вызывают настоящий фурор в СМИ.

Еще одна экс-Nikita Анастасия Кумейко старается не отставать от коллег и делится с поклонниками откровенными снимками. Звезда любит яркие соблазнительные наряды, корсеты и красивое нижнее белье.

Экс-солистка группы ВИА-Гра Вера Брежнева хоть и не часто раздевается, но откровенные съемки в ее арсенали есть. Не зря певицу неоднократно признавали одной из самых красивых в Украине и России.

Напомним, что Настя Каменских показала на домашнем фото результат тренировок: "Уже не могу ходить...".

Как сообщала Politeka, горячая экс-Nikita впечатлила формами в обтягивающем вязаном платье: "Как нежно".

Также Politeka писала, что Даша Астафьева еле вместила пышную грудь в тесный топ, кадры впечатляют: "А что же будет после?".