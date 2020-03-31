Константин Меладзе, Гарик Харламов, Николай Басков и другие звезды женаты не первый раз
Меладзе с Яной Сумм прожили 19 лет вместе. За все время жена Константина не ревновала и пропускала мимо слухи о романах. А в 2013 году узнала, что у композитора был длительный родам с другой женщиной, после чего пара развелась. Об этом пишет Politeka.
Николай Басков и Светлана Шпигель поженились в 2001 году. Прожить паре удалось всего 8 лет. Истинная причина неизвестна, но супруга всячески намекала на увлечение Баскова мужчинами. Сам Николай это опровергал.
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Гарик Харламов развелся со своей первой женой тоже в 2013 году, как и Меладзе. Бывшая жена Юлия Лещенко потребовала от шоумена 2/3 совместно нажитого имущества. Но этого ей не хватило и она добилась через суд ануляции брака Гарика и Асмус.
Сергей Светлаков и Юлия Васильева вместе были до 2012 года. После этого шоумен ушел из семьи. Женщина сохранила теплые отношения с бывшим мужем ради дочери.
Сергей Шнуров за свою карьеру повидал много женщин. Некоторые были его женами, а другие быстро ушли. Но первая супруга сама решила уйти от певца и запретила ему видеть дочь Серафиму.
Известный футболист Дмитрий Тарасов женат был на Оксане Пономаренко. Но она не смогла сохранить статус жены футболиста и за два года потеряла звезду, но родила ребенка от него, что сыграло ей на руку.
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