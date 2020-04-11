Сейчас украинские звезды Настя Каменских и Потап считаются идеальной парой
Однако судьба не сразу связала этих артистов, пишет Рoliteka.net. Каждый из них пытался строить отношения с другими людьми.
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Так, едиственный роман, который Настя Каменских не скрывала был со студентом, с которым она училась на факультете Украинско-американского гуманитарного института "Висконсинский международный университет" (США) в Киеве. Парня зовут Владимир Дятлов.
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Позже бойфренд перевелся из столичного вуза в Николаев. Пара пыталась и дальше строить отношения на расстоянии, но в итоге ничего не вышло и они расстались в 2009 году. Теперь бывшая пара - друзья и кумовья.
Стоит отметить, что Настя и Вова в 2016 году попали вместе в ДТП. Оба выжили, но семья парня - мать, отец и младшая сестра - погибла.
Далее в СМИ появились слухи о романе Каменских с телеведущим Геннадием Витером. Пару часто видели вместе после выступлений певицы и слышали, как Витер называл Каменских "моей хорошей" и "Настеной". По слухам, Настя и Геннадий даже обручились.
Также, по слухам, певица строила отношения с вратарем футбольного клуба "Днепр" Денисом Бойко.
Только подтвердить или опровергунуть данные факты было невозможным, ведь артистка тщательно скрывала личную жизнь.
Потап и Настя более 10 лет знакомы, об их романе ходили слухи давно, но только в прошлом году состоялась свадьба.
Известно, что Потап и Настя выступали вместе с 2006 года и до 2017 года делали это успешно. Сейчас Настя выступает сольно, а ее супруг - в группе "Мозги".
Стоит отметить, Настя Каменских и Потап зарегистрировали свои отношения задолго до пышной свадьбы, на которую пригласили много госетй.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
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