Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что разорвала отношения с парнем-иностранцем

Подробностями личной жизни звезда поделилась в программе "Ранок з Україною".

Когда пара познакомилась, парень не знал, что Саша – певица. Они весело проводили время вдвоем и встречались за рубежом.

«Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском. Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем вели встречи не в Украине», – рассказала певица.

Артистка утверждает, что сейчас у нее на первом месте работа, поэтому с бывшим возлюбленным она уже почти не общается.

Александра Зарицкая также рассказала, что ее родные были против этих отношений, а она прислушивается к семье.

"Иначе никак не может быть, потому что моя семья – это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих "хахалей", – пояснила Зарицкая. К слову, младшая сестра певицы Диана, которая пришла на интервью вместе с Сашей, сказала: она не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго.

Напомним, что пышногрудая Александра Зарицкая ошарашила изменениями во внешности, очень смело: «Прямо на лице…».

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