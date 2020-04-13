Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская записала откровенное видео в собственной ванной

Самодельный клип артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka (Чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца). Слава полностью разделась, легла в ванну с водой, намочила волосы и стала пикантно позировать на камеру. Певица прикрывала руками интимные части тела, но в кадр все равно попала часть ее груди.

В середине клипа Слава размазала косметику по лицу и стала снимать себя крупным планом. Очевидно, звезда совсем заскучала на карантине с двумя детьми и решила таким образом повеселиться.

«Не выдержала и возможно получу по ж*пе. Оператор - я! Режиссёр - я! Монтаж - я! Поем –вместе», - написала Слава.

За час видео Каминской посмотрели почти 30 тысяч раз. Поклонники звезды оставили множество комментариев под ее постом.

«Очень стильная и красивая работа! Браво!», «Надо было не писать про оператора, комментариев было бы больше», «Это лучше слушать - воспринимается, как высший сорт. С видео все наоборот», «Слава, зачем вам клипмейкер? Вы сама замечательно справляетесь», «Бабка Славка чудит», «Бомба», «Наплевать на всех. Why not?! Очень круто вышло», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская похвасталась необычными развлечениями в розовом белье: "Берегитесь мужчины, у нее...".

Как сообщала Politeka, любовница Эдгара Каминского не выдержала и сделала больно Славе из "НеАнгелов", фото: "Огромная любовь".

Также Politeka писала, что бесстыжая Каминская в кружевном белье потрясла на камеру упругими булочками: жаркие кадры.