Племянница легендарной артистки Софии Ротару Соня Кей впервые появилась на публике после смерти ее отца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, артистка анонсировала конкурс, посвященный своей новой песни. И даже пообещала поклонникам денежные призы.

Сам пост сопровождался снимком, где Соня Кей лежит на палубе корабля, прикрывая пикантное место рукой. Уточним, что поклонники звезды, скорее всего, были не в курсе личной трагедии кумира, поскольку комментарии под постом посвящены ее внешнему виду.

Обратим внимание, что в комментарии журналистам Соня Кей призналась, что у нее был шок после того, как она узнала о смерти отца.

"Мама звонит говорит – папа умер. У меня был просто такой шок, что я не понимала, что происходит, потому что он только приехал с мамой с Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили. Все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался и он умер в секунду", - рассказала она.

Ранее мы писали, что украинская певица София Ротару похоронила зятя, с которым ее родная сестра Лидия прожила более 40 лет. Как известно, в семье Ротару большой траур из-за скоропостижной смерти Сергея Хлябича.

По информации инсайдера, бизнесмен, который более 40 лет прожил в браке с Лидией Ротару, скончался сразу после рождения внука Софии Михайловны.

Стоит отметить, что у Сергея Хлябича и Лидии Ротару есть дочь, которая пошла по стопам звездной тети и выступает под псевдонимом Соня Кей.

«Горе то какое! Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика и за пять дней до дня рождения ее невестки Светочки. В семье траур», - рассказал друг семьи Иван Прокофьевич.

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