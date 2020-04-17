Голливудская звезда Анджелина Джоли считается одной из красивейших женщин во всем мире. Быть похожей на нее мечтают многие, а некоторым это удалось

Politeka.net вспомнила самых ярких двойников Анджелины Джоли из разных уголков мира. Их объединяет не только красота, но и стремление быть похожей на бывшую жену Брэда Питта.

Одной из самых известных двойников Джоли является модель Лина Сэндс. Она даже приняла участие в показе коллекции Vetements Men’s Fall 2020, где по подиуму дефилировали «близнецы» знаменитостей.

Красотку Тиффани Клаус не смущает схожесть со звездой Голливуда. Более того, она всячески эту схожесть эксплуатирует, пытаясь еще больше походить на Анджелину.

В Украине, кстати, тоже есть своя копия Джоли. Это бывшая участницы «Фабрики звезд» Татьяна Воржева, которая долгое время пела в проекте Натальи Могилевской «Real O». Девушка похожа на Джоли благодаря пухлым губам и большим глазам.

Мелисса Бейзен называет себя официальным косплеером Малефисенты. Она не столько похожа на Джоли, сколько на персонажа, которого играет звезда. Кроме этого, у девушки прекрасно получается перевоплощаться и в других персонажей Джоли – Лару Крофт, миссис Смит и других.

Напомним, что Джоли поразила щедростью, подарив чужим детям миллион долларов: "Позаботилась о...".

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