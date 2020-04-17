Голливудская звезда Анджелина Джоли считается одной из красивейших женщин во всем мире. Быть похожей на нее мечтают многие, а некоторым это удалось
Politeka.net вспомнила самых ярких двойников Анджелины Джоли из разных уголков мира. Их объединяет не только красота, но и стремление быть похожей на бывшую жену Брэда Питта.
Одной из самых известных двойников Джоли является модель Лина Сэндс. Она даже приняла участие в показе коллекции Vetements Men’s Fall 2020, где по подиуму дефилировали «близнецы» знаменитостей.
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Красотку Тиффани Клаус не смущает схожесть со звездой Голливуда. Более того, она всячески эту схожесть эксплуатирует, пытаясь еще больше походить на Анджелину.
В Украине, кстати, тоже есть своя копия Джоли. Это бывшая участницы «Фабрики звезд» Татьяна Воржева, которая долгое время пела в проекте Натальи Могилевской «Real O». Девушка похожа на Джоли благодаря пухлым губам и большим глазам.
Мелисса Бейзен называет себя официальным косплеером Малефисенты. Она не столько похожа на Джоли, сколько на персонажа, которого играет звезда. Кроме этого, у девушки прекрасно получается перевоплощаться и в других персонажей Джоли – Лару Крофт, миссис Смит и других.
Напомним, что Джоли поразила щедростью, подарив чужим детям миллион долларов: "Позаботилась о...".
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