Всегда интересно, как выглядели любимые актеры и певцы в детстве. Но особенно интересно посмотреть, какими были в детстве самые брутальные мужчины Голливуда

Politeka.net решила вспомнить, как выглядели самые красивые мужчины 1990-х в детстве.

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис родился в семье американского солдата и немки. В детстве Брюс сильно заикался. Чтобы справиться с этой проблемой он ходил в театральный кружок. Уиллис попал в кино случайно – когда он работал барменом, его заметил режиссер по кастингу и пригласил на роль бармена.

Жан-Клод Ван Дамм родился в Бельгии. В детстве красавчик занимался карате, но выглядел обычным ботаном, так как носил очки. За свою карьеру красавчик успел сняться в более чем 65 картинах.

Арнольд Шварценеггер начинал свою карьеру как бодибилдер и только потом прославился в кино. Но талантливый человек талантлив во всем, поэтому на спаде своей карьеры Шварценеггер подался в политику. В юности актер был весьма привлекательным.

Сильвестр Сталлоне был скромным ребенком, так как в связи с родовой травмой половина его лица является неподвижной. Сталлоне плохо разговаривал и постоянно дрался со сверстниками, которые его обижали. Непобедимый характер позволил актеру стать всемирно известным.

Еще одна звезда 1990-х Дольф Лундгрен родился в Швеции в семье среднего класса. Отец избивал Дольфа и его мать, обзывая неудачником. Это, по словам актера, мотивировало его добиться успеха и заниматься контактными видами спорта.

Напомним, что страшное известие появилось на странице Сильвестра Сталлоне: "Мир потерял великого артиста", фатальные детали.

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