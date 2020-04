Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась стильными кадрами без белья

После того, как звезда заявила о том, что она уже переболела вирусом, девушка кардинально сменила свой образ жизни дома и начала наслаждаться выделенным ей временем для отдыха. Ольга начала проводить время с близкими и активно отдыхать вместе с ними в изоляции. Тем не менее артистка не перестает приятно радовать поклонников новым кадрами из фотосессий, передает Politeka.net.

На новых стильных кадрах девушка появилась с ярким макияжем на лице, оттеняющем ее скулы, с распущенными, слегка волнистыми волосами и яркими украшениями. Девушка дополнила свой лук необычными босоножками на тонкой шпильке с множеством черных ремешков.

Однако, главной изюминкой образа стал костюм из блестящей ткани с невероятно глубоким вырезом на груди, который сразу же заметили поклонники:

«Привет из Баку..🌸», «Христос Воскрес 🙏», «Stunning», «Очень красивая!!!🔥», «you ok??? 👍👍👍👍😬😬😬😬», «Olga kyrelenka What are you doing in quarantine😘», «😍Очень красивая❤», «Христос воскрес 🙌🙂☺️🙂», «Оля, и вам и вашей семье здоровья и счастья!❤️🌹❤️», «Ах Ольга», «Оля вашей семье также счастья здоровья», «You are so sexy 😍», - написали поклонники.

Отметим, ранее ольга Куриленко также прокомментировала свое выздоровление и жизнь на карантине после вируса:

«Должна сказать, мне лично очень нравится это время (теперь, когда я выздоровела), так как мне не нужно никуда идти, мне не нужно путешествовать и мне не нужно работать. Я жаждала этого перерыва целую вечность, и теперь я могу иметь его и наверстать упущенное. У меня так много вещей, которые я оставила позади, потому что у меня просто не было времени заниматься чем-то из-за постоянной работы! И теперь я могу наконец-то наверстать упущенное.

Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы дни были длиннее. Но даже несмотря на то, что я работаю над своими личными делами, я все еще ОТДЫХЫЮ от работы, которая мне так нужна, столько боли больше нет», - рассказала Ольга.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко в образе русалки взбудоражила видом без одежды

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе