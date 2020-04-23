Дети знаменитостей растут на наших глазах и за некоторыми из них очень интересно наблюдать: они стали настоящими красавчиками и не растеряли свой талант

Politeka показывает фото взрослых сыновей звезд, родители которых могут по-настоящему гордиться.

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко исполнилось уже 18 лет. Архип Глушко с годами становится все больше похожим на папу, пробует свои силы в музыке. Парень уже выпустил свой первый трек под псевдонимом Грек.

У певицы Валерии двое сыновей: Артемию 25 лет, Арсению 21. Старший живет и строит карьеру в Швейцарии — он работает в звукозаписывающей компании и продюсирует зарубежных артистов.

Арсений — музыкант, он играет на пианино и сочиняет музыку. Кроме этого, молодой человек увлекается видеоблогингом.

Голубоглазый красавец-сын Натальи Водяновой может пойти в модельный бизнес по стопам своей мамы. Но пока его больше интересует другое, 18-летний Лукас Портман принимает активное участие в благотворительной деятельности.

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита выступает с собственной музыкальной группой, играет в театре, снимается в кино и принимает участие в различных телешоу. Младший, 21-летний Дени, отучился в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента.

Сыну Дмитрия Нагиева Кириллу уже 30 лет. Он успешный актер, телеведущий и предприниматель. Молодой человек увлекается спортом: большое удовольствие ему доставляет катание на горных лыжах.

22-летний сын певца Олега Газманова Филипп получил высшее образование в Великобритании, он изучал современные стратегии в бизнесе. Сейчас молодой человек много времени проводит в тренажерном зале и любит похвастаться рельефным телом в Instagram.

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