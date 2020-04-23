Многие звезды взяли частичку внешности, харизмы и таланта от своих мам и именно им обязаны своей славой

Politeka решила собрать показательные фотоснимки звездных красавиц и их мам.

Лидия Петровна, мама Насти Каменских и теща Потапа, — тоже певица, раньше она выступала в составе хора имени Григория Веревки. А в прошлом году женщина вернулась к музыке и записала песню "Подруга" в дуэте с Аллой Кудлай.



Мама Веры Брежневой Тамара Галушка, работавшая уборщицей и воспитывавшая четырех дочек, всегда верила в своих девчонок, и ее надежды оправдались.

Безумные выходы Наташи Королевой и ее мамы Людмилы Порывай на красные дорожки уже стали легендой. Певица с мамой также вели совместное кулинарное шоу на Первом канале.

В годы своей молодости маме модели Ирины Шейк – Ольге, приходилось непросто. Отец Шейк рано скончался от болезни легких, поэтому ей приходилось работать на нескольких работах. Ольга Шайхисламова – преподаватель музыки, но после рождения внучки Леи переехала к дочери в Нью-Йорк и помогает воспитывать малышку.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко называет маму "самой лучшей женщиной в мире". Сейчас мать Регины часто помогает дочери и её не менее популярному супругу Владу Топалову в воспитании внука.

Звезда шоу "Орел и решка" и полулярная блогер Настя Ивлеева всегда твердит о теплых взаимоотношениях с мамой. Наталья всегда оказывала поддержку дочери и не запрещала ей искать свой собственный путь.

Напомним, Регина Тодоренко публично избавилась от нижнего белья и довела Ивлееву до истерики.

Как писала Politeka, располневшую Настю Каменских в лифчике высмеяли за странное видео со сковородкой.

Также Politeka писала, что Брежнева похлопала себя по груди и показала, в чем ходит перед Меладзе.