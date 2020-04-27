Финал шоу «Голос країни-10» разделил украинцев: пока одни искренне радуются и поздравляют победителя, другие уверенны, что результаты несправедливы

Зрители выбрали победителя вокального шоу в ночь на 27 апреля. Им стал подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин, ранее победитель детской версии шоу. Интересно, что свое участие на проекте Роман начинал в команде Дана Балана, но позже был "похищен" Тиной Кароль.

В программе финала каждый из участников шоу исполнил по две песни. Второй стала та, с которой вокалисты проходили этапы "слепых прослушиваний". Так Роман сперва выступил с песней "Цвіте черешня", которую посвятил матери.

Став суперфиналистом, Сасанчин повторил знаковую для него Luna Tu.

Отметим, на финал шоу «Голос країни-10» поклонники отреагировали по-разному.

«Я очень рад, что Рома стал победителем», «Заслужено. Браво», «Лучший. Молодец. Голосовал и поддерживал», «Заслужил, значит!! Рада за Тину!!! аааа, эмоциии))))», «Вот за кого истинно рад! Молодец!!», «Любим тебя», «Поздравляю», «Ура! Супер! Класс! Мама будет рада», «Молодчина», «Невероятный голос. Талант», - радуются зрители шоу.

Однако, не все так довольны результатом.

«Вы серьёзно??? Для меня это шоу просто перестало существовать. Просто шок. Как так??? Были же намного сильнее участники...», «Разочарованы с семьёй», «Самая не справедливая победа за все сезоны((( ну второе место ещё да, но не победа, увы!», «Какое разочарование...», «Просто бред!!», «Я разочарован. Это не справедливо», «Цирк, а не голос», «Дикое разочарование», - пишут в сети.

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