Российский композитор и певец, бывший супруг артистки Наташи Королевой, Игорь Николаев трогательно поздравил с днем рождения коллегу и друга

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Николаев опубликовал архивные фото с именинником Филиппом Киркоровым, которому 30 апреля исполняется 53 года.

На одном из снимков улыбающиеся мужчины обнимаются, на другом - предстали на борту самолета, уже вместе с детьми Киркорова.

Николаев тепло поздравил товарища с праздником, а также посочувствовал, что по этому случаю не удастся закатить вечеринку - из-за карантина.

"ДОРОГОЙ ФИЛИПП! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ОН БУДЕТ УНИКАЛЬНЫМ - без гостей и грандиозного праздника,как обычно, а с детками и в семейном кругу! И это кайф! Счастлив поздравить тебя одним из первых (первым не получилось!😂) с надеждой, что в следующем году ты сможешь быть на моём дне рождения, а я на твоём! Жизнь продолжается! Счастья, Здоровья, Творчества тебе, мой друг!🎉❤️🎹 #игорьниколаев @fkirkorov", - написал Николаев.

Тысячи фанатов откликнулись "сердечками" и кучей комментариев с поздравлениями.

"Какие вы красавчики😍😍"

"Самые крутые🤘🏽! С Днём Рождения Филипп!🎈"

"Ура!!) С днём Рождения"

Ранее мы сообщали, Кикоров поделился в Инстаграм кадрами, как его дети, 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин-Кристин, играют вместе с дочкой певицы Ани Лорак Софией.

Из пятиминутного ролика стает понятно, что София вместе с наследниками Филиппа поставили представление для взрослых, на которое пригласили Киркорова, его отца и других гостей.

«Сегодняшней эпидемии трудно порадоваться, однако светлую сторону можно найти в любом явлении жизни. Дети готовят по вечерам театральные и музыкальные постановки, развлекают семью серией спектаклей «Дружная семейка», - объяснил певец.

Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".

Как сообщала Politeka, Киркоров распродает личные вещи, но у Волочковой все еще хуже: "Нет денег на еду".

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".