Украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой

Звезды устроили горячую фотосессиию и "порционно" будоражат пользователей сети, пишет Politeka.net.

На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она прикрывалась, насколько это возможно, лишь одеялом.

Даша предстала возле зеркала, выгнувшись и выставив свою пятую точку. Певица прижалась к своему отражению губами. Образ украинской знаменитости завершили украшения.

Волосы красотка собрала в пучок.

Фото получилось очень горячим и нежным.

"Шел 49-й день самоизоляции..🖤🎥 А я так и не смогла выбрать: цвет или чб?", - написала Плакидюк.

За полчаса пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"Так, и как теперь жить? ♨️", "разделите мою боль!!!", "а Дарья не против того, что вы выкладываете такие фотографии?", "Мне одной кажется что это уж слишком откровенно 😳🤭?", "Почему подписавшись на Соню, я все время вижу голую Астафьеву?)", "Цветная 😻🔥🔥 очень эстетично выглядит и нисколько не пошло❤️", "Волшебно 😍", "Голосую за цвет)", "Невероятная красота, эстет внутри меня удовлетворен😊 Больше цвет зашел", - написали пользователи сети.

Напомним, ранее Соня Плакидюк опубликовала другое откровенное фото Даши Астафьевой.

Так, певица расположилась на сером кресле, уложив ноги на второе. Звезда растянулась и выгнулась, продемонстрировав идеальные формы.

Невооруженным взглядом виден плоский живот и тонкая талия певицы.

Артистка подняла одну руку над головой, а второй прикоснулась к лицу, будто закрывая его.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами.

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.