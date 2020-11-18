Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, затосковала по своим поклонникам
Как передает Politeka.net, соответственный пост артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Думаю о вас...Когда снова смогу обнять вас взглядом", - говорится в подписи к посту.
Поклонники ответили певице взаимностью, а некоторые поинтересовались, когда Лорак собирается в Украину.
"Каролина, а планируются в следующем году концерты в Украине?", "Ждём время, когда вновь увидим Вас!", "Мы тоже думаем о Вас и безумно скучаем, не могу дождаться встречи уверена это будет самый счастливый день!", "Каролина, будет же тур в марте, по городам, которые указаны на сайте? Всё официально? Билеты покупать?", - писали в комментариях под постом певицы.
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Напомним, что Ани Лорак не против в ближайшем будущем сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.
"Я бываю в Украине достаточно часто и каждый раз получаю невероятное удовольствие, потому что здесь живет моя семья, родители, братья, много близких друзей", - поделилась певица в одном из интервью.
Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.
Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.