Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, затосковала по своим поклонникам

Как передает Politeka.net, соответственный пост артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Думаю о вас...Когда снова смогу обнять вас взглядом", - говорится в подписи к посту.





Поклонники ответили певице взаимностью, а некоторые поинтересовались, когда Лорак собирается в Украину.



"Каролина, а планируются в следующем году концерты в Украине?", "Ждём время, когда вновь увидим Вас!", "Мы тоже думаем о Вас и безумно скучаем, не могу дождаться встречи уверена это будет самый счастливый день!", "Каролина, будет же тур в марте, по городам, которые указаны на сайте? Всё официально? Билеты покупать?", - писали в комментариях под постом певицы.

Напомним, что Ани Лорак не против в ближайшем будущем сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.



"Я бываю в Украине достаточно часто и каждый раз получаю невероятное удовольствие, потому что здесь живет моя семья, родители, братья, много близких друзей", - поделилась певица в одном из интервью.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.







