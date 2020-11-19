В Беларуси умерла известная советская актриса театра, кино и телевидения Любовь Румянцева
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Belarusfilm.
Актриса скончалась в четверг, 18 ноября. Ей было 77 лет.
Причина смерти артистки не сообщается.
"Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой.
Любовь Григорьевна сделала неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии - десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", - напомнили в киностудии.
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Как известно, Любовь Румянцева родилась в 1943 году в Пятигорске (Ставропольский край РФ). С 1964 года она выступала на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. В 1966 году женщина окончила ГИТИС и стала актрисой "Беларусьфильм".
В комментариях к трагической новость пользователи соцсети выражают свои соболезнования родным и близким актрисы.
"Светлая память", "Талантливый и скромный человек. Светлого пути!", "Бесконечно жаль...", "Очень жаль... Соболезнования родным и коллективу театра", "Мои соболезнования", "Огромная потеря", - пишут в комментариях.
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