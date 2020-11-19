Известная режиссер и сценарист Оксана Байрак поразила поклонников своим перевоплощением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Байрак в соцсети.

Так, режиссер опубликовала фото, на котором, по словам подписчиков, знаменитость выглядит в свои 56 лет эффектнее, чем в молодости.

Байрак не скрывает, что неоднократно ложилась под нож пластического хирурга, чтобы сделать свою внешность еще интереснее.

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В результате Оксана Байрак изменилась до неузнаваемости - она увеличила губы, сделала комплексную подтяжку лица и подкорректировала массивный подбородок.

"Нет слов... Вы великолепна!!! Вы так похорошели!", "Вот это да!!! Ракета, бомба! Вас бы на обложку модного журнала!", "Вы с каждым разом все круче и круче... Даже не берусь гадать, что будет дальше", "Прямо фотомодель, само очарование!", "Вам так к лицу этот цвет!", "Красивая, невероятная!" - пишут в комментариях.

Как известно, Оксана Байрак - украинский режиссер, продюсер, сценарист, актриса и телеведущая. Является лауреатом IV Национальной премии кинобизнеса Украины (2007). Ей 56 лет. Она родилась в Крыму.

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