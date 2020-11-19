Одна из самых эпатажных "пацанок" Анастасия Покрищук продолжает менять свою внешность и удивлять окружающих
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "1 минута".
Как известно, сейчас Анастасии 31 год, а в проекте "От пацанки до панянки" она задержалась ненадолго. Однако за это время зрители успели запомнить эпатажную девушку. На момент съемок у нее уже были увеличены скулы и губы.
На этом девушка не остановилась и останавливаться, похоже, не собирается. Более того, Покрищук самой нравится то, как она выглядит сейчас, поэтому на оскорбления и прочие выпады в свой адрес от недоброжелателей Анастасия внимания не обращает, а комментарии в соцсетях не закрывает, хоть там и можно увидеть немало негатива.
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На аккаунт девушки подписались уже более двухсот тысяч человек. На своей странице она регулярно публикует новые фото и видео, а на этот раз она показала изменения в прическе.
"Вы любите мне советовать что-то :) Так что давайте решим, какого цвета пряди мне еще всунуть в бошку?)" - так подписала свое фото Анастасия.
В комментариях подписчики написали свои советы по этому поводу, предлагая самые разные цвета - от желтого до фиолетового.
Вскоре Анастасия опубликовала видео с результатом изменений. Судя по всему, она решила прислушаться ко всем советам сразу, покрасив пряди волос в самые разные цвета - синий, фиолетовый, желтый и т.д.
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