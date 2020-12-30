Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала упругие ягодицы в бикини

Жгучая брюнетка балует своих поклонников видами своих прелестей, передает Politeka.net. Звезда надела крохотное бикини, которое эффектно смотрелось на ее прелестях.

К слову ткань купальника была прозрачной и на одном из фото можно было заметить самые пикантные детали.

Пышная грудь знаменитости выставилась, соблазняя своими видами.

Модель обернулась к камере спиной, сверкая подкаченной пятой точкой в малюсеньких плавочках.

Принятые ракурсы дали вдоволь налюбоваться соблазнительной моделью. Разные украшения дополнили образ.

Сьенега распустила волнистые волосы, которые намочила на одном из кадров, позируя в воде полного бассейна.

"По мере того, как год подходит к концу, я думаю, что пора немного подумать о себе. Вы находите время, чтобы подумать? 😏", - подписала горячие снимки звезда.

За семь часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительной красотки много приятных слов.

"С каждым днем ты все божественнее", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега подчеркнула все изгибы звезды, а глубокое декольте прибавило образу особой пикантности.

Кассандра едва ли удерживала бюст от того, чтобы он не показался во всей красе. Груди завораживали красотой, чего и добивалась знойная брюнетка.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в миниатюрном бикини, которое состояло почти из одних веревочек. Клочки ткани еле прикрывали пышные формы красотки, но девушку это совсем не смущало.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy прикрыла свой стыд только ниточками бикини

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из Playboy в прозрачном топе пощекотала нервы поклонникам

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из Playboy не удержала пышное "великолепие" в шелковых лентах