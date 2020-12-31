Известная американская модель Эби Рэтчфорд показала себя без одежды
Пышногрудая брюнетка постоянно демонстрирует формы в самых жарких образах и выгодных ракурсах, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила и вовсе удивить, появившись и вовсе обнаженной.
Эби полностью разделась и присела на пуфик. Красотка красиво нагнулась, похваставшись ровной спинкой. Также нельзя не отметить ее красивые ягодицы.
Звезда распустила длинные волнистые волосы закинув их на одно плечо, и приоткрыв виды с одной стороны.
Красотка прикрыла оголенный бюст рукой, тем самым прикрыв самое сокровенное под длинными ногтями.
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Красотка выставила стройные ножки на шпильках, она смотрела в камеру широкими глазами, и приоткрыла пухлые губы.
За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону брюнетки массу восхваляющих сообщений.
"Огненное совершенство", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в трусиках и топе. Красотка потянула руками за белье и соблазнительно выгнулась. Волосы у красотки были распущенными, а образ девушка дополнила ярким мейком. Снимок получился очень соблазнительным и горячим.
"Не уверена, нравится ли мне это фото или хайлайтер на моем носу делает меня похожей на Рудольфа. Ну что ж, не могу победить их всех. Хорошего понедельника, детки!", - написала звезда под фото.
Ранее сообщалось, Эби Рэтчфорд позировала без верхнего нижнего белья, прикрыв пикантные места руками. Однако из-за внушительных объемов, получилось это не очень хорошо. Поклонников, тем не менее, это привело в невероятный восторг.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"