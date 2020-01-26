«Русский мир» на востоке Украины – это не просто спецоперация ФСБ, за этим понятиям стоят века пропаганды
Такое мнение в интервью «Цензор. НЕТ» высказал директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий, который видит корни нынешней политики России по отношению у Украине и другим сопредельным государствам еще в XV веке.
По его словам, «русский мир» – это не столько политтехнология, как своего рода национальный проект, который так никогда и не стал чем-то вроде государства. Это проект «великой русской нации», и о нем писал еще историк Алексей Миллер по отношению к XIX веку. Речь о Валуевском циркуляре, запрещавшем печать книг на украинском языке и прочее.
«Уничтожение конкурентного литературного языка - это составляющая процесса российской нации как единой восточнославянской. И этот процесс значительно продвинулся вперед в советское время из-за русификацию украинский и белорусов (хотя он формально НЕ провозглашался как легитимный). Представление о том, что «все мы русские» было доминантным в России, Украине и Беларуси на 1990 или 1985 год. Да, были люди, которые твердо держались идеи, что «мы украинцы», но это не мешало им чувствовать принадлежность к «русским» в широком смысле этого слова. Для многих украинская терминология заступила малороссийскую, не изменив политического посыла малороссийства - вхождение в политическую русскую нацию в собственных национальных шароварах», – отметил Плохий.
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Поэтому, подчеркивает он, «русский мир» – это столетия определенной модели и пропаганды. И в нынешней Украине больше всего ею пропитаны жители восточных регионов. Именно там Кремль апеллирует к серьезным «общерусским традициям», добиваясь поставленных целей. Свою толику в сложившуюся ситуацию внесли и незавершенные национально-творческие процессы, которыми ФСБ теперь умело манипулирует.
Напомним, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Как сообщала Politeka, Укрзализныця оскандалилась из-за языка, такого позора давно не было.
Также Politeka писала, что друг Путина публично пригрозил украинцам.