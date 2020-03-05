Игорь Лысый, возглавивший аграрную компанию, кинул пайщиков, не уплачивая за аренду земли

До перехода в аграрный бизнес Лысый занимал должность первого заместителя мэра г. Каменец-Подольский (Хмельницкая область), пишет "Golos.ua".

Позже он возглавил Каменец-Подольский завод продтоваров. После того, как «Мироновский хлебопродукт» (известный производитель мяса и полуфабрикатов) выкупил колхозные сады в с. Петровка в Крыму, Лысый и возглавил «Крымскую фруктовую компанию».

К слову, уже под руководством Лысого фруктовая компания стала участником земельного скандала местного значения, который получил огласку после того, как на земли начал претендовать еще один арендатор.

Земли успешного когда-то СПК «Докучаевский» в с. Гришино Первомайского района частично были взяты в аренду ЗАО «Крымская фруктовая компания». Заключив с пайщиками договор аренды на 25 лет, ни копейки денег им компания так и не заплатила.

Также немаловажной деталью является то, что в 2012 году государство компенсировало «Крымской фруктовой компании» 50% вложений на закладку новых посадок. Учитывая то, что аграрии не могут похвастаться заботой государства и особенно возвратом средств — такая щедрость по отношению к компании Лысого довольно необычна и наводит на мысли, что он близок к властьимущим.