Украина угодила в скандал из-за торговли медицинскими масками, которые продала за валюту

Как сообщает Politeka, слова чиновника приводит ta3.

«.. за маски идет огромная война... Мы конкурируем с каждой страной на общем рынке... Словакия уже имела резервацию 2 млн. масок в Украине... Условием была наличка... Мы уже подготовили наличными 1,2 млн.€ в портфеле, чтобы сесть в государственный специал (имелся в виду государственный самолет власти) и просто улететь за ними. Пришел туда перекупщик из Германии, который всю партию оплатил и перекупил...», - отметил он.

Как известно, власть Украины запретили экспорт медицинского оборудования и средств.

До этого мы писали, что некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса. Соответственный снимок разместил юрист и блогер Михаил Шнайдер.



"Это уже ДНО? Или всё-таки нам ещё есть куда падать?", - подписал он свой пост.



На кадрах видно, что на пачке с 5 повязок стоит ценник в 115 гривен.

В магазине также указали, что это акционный товар, однако, где тут акция – неизвестно.

Подобный "маркетинговый ход" пользователи сети не оценили.

Кроме того, мы рассказывали, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский разложил по полочкам волнующий украинцев вопрос: стоит ли бежать в аптеку за защитными масками вследствие вспышки коронавируса.

Так, доктор подчеркнул, что здоровому человеку носить маску нужно только в том, случае, если он контактирует с человеком с подозрением на COVID-19. Также маску следует надевать человеку, который кашляет и чихает.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

Ранее Politeka писала о том, что гривну опасно брать в руки, экстренное заявление НБУ: что теперь будет с деньгами.

Также Politeka писала о том, что Амелин рассказал, какую пользу может извлечь Украина из коронавируса.