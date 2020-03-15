В Украине собираются жестко наказывать тех, кто не будет соблюдать карантин по коронавирусу

Соответствующий документ с предложениями обнародован на сайте МВД Украины, передает Politeka

В частности, в МВД предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями и наказывать уголовной ответственностью за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью" (статья 1301).

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Также, за самовольное оставление места обсервации (карантина), лицом, которое было заключено учреждениями здравоохранения в связи с необходимостью исключения или подтверждения заражения или заболевания этого лица особо опасной или опасной инфекционной болезнью, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 3 лет.

При этом в Верховной Раде в ближайшее время будет рассмотрен законопроект на внеочередном заседании.

Как известно, Украина с 17 марта закрывает границы для иностранцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Украинцев, которые захотят вернуться домой, будут впускать в страну.

Состоянием на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Европе и США счет идет на тысячи зараженных.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.