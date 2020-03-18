Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", оскорбил украинцев, заявив, что россияне считают их неполноценными людьми

Об этом он рассказал во время встречи с читателями в МХАТ. Вместе с тем, он обвинил своих соотечественников в то, что такое поведение мешает ментальному завоеванию Украины страной-агрессором.

"С самого начала 2014 года я говорил, что не надо бороться с Украиной, с украинством, с вышиванкой, с борщом, с украинской культурой. Прекратить вот эту тему, что когда украинец умнеет, он становится русским – цитата из Гумилева. Не надо этого ничего. Это удивительная прекрасная страна, поразительный народ, поразительная культура, своя литература, своя песня, своя музыка. Зачем унижать это, к каким чертям?! Надо завоевывать, отбирать нормальное украинство, нормальную Украину. Украину Махно, Рыбалко, Ковпака, Леси Украинки. Ее надо забирать у Украины Шухевича и Бандеры", – сказал Прилепин.

Он добавил, что россияне должны грамотно вести борьбу за Украину и не пытаться уничтожить то, что дорого чужому народу. Боевик просто "решил помочь" украинцам стать адекватными, а также призвал сделать это и россиян.

"К чему издеваться и говорить, что украинцы какие-то недолюди? Да там все прекрасно, они нормальные совершенно вменяемые люди! Какая-то часть взбодрилась, инфицировалась, возбудилась от всех этих событий. Мы с вами такие же были идиоты 15,20, 30 лет назад, тоже так же скакали на костях своей страны. Не надо испытывать по этому поводу никакую снисходительность. Надо тихо поступательно помогать людям из этого морока выходить", – подытожил писатель-террорист.