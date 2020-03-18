Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", оскорбил украинцев, заявив, что россияне считают их неполноценными людьми
Об этом он рассказал во время встречи с читателями в МХАТ. Вместе с тем, он обвинил своих соотечественников в то, что такое поведение мешает ментальному завоеванию Украины страной-агрессором.
"С самого начала 2014 года я говорил, что не надо бороться с Украиной, с украинством, с вышиванкой, с борщом, с украинской культурой. Прекратить вот эту тему, что когда украинец умнеет, он становится русским – цитата из Гумилева. Не надо этого ничего. Это удивительная прекрасная страна, поразительный народ, поразительная культура, своя литература, своя песня, своя музыка. Зачем унижать это, к каким чертям?! Надо завоевывать, отбирать нормальное украинство, нормальную Украину. Украину Махно, Рыбалко, Ковпака, Леси Украинки. Ее надо забирать у Украины Шухевича и Бандеры", – сказал Прилепин.
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Он добавил, что россияне должны грамотно вести борьбу за Украину и не пытаться уничтожить то, что дорого чужому народу. Боевик просто "решил помочь" украинцам стать адекватными, а также призвал сделать это и россиян.
Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.