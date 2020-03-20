В связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести чрезвычайное положение
Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Он считает, что меры в Киевский, Харьковский и Житомирской областях позволяют психологически подготовить украинцев к такому шагу.
«Это - не апокалиптические предсказания с целью добавить испуг и панику. Это - перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу», - заявил Варченко.
Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!"
Звезда "Квартал 95" разделась ради пикантных кадров в золоте: из одежды только перчатки
Не только Кравец и Кошевой: звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами, фото поражают
Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
Введение чрезвычайного положения предусматривает следующее:
Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.
Особый порядок распределения продуктов питания.
Мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений.
Переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.).
Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое отстранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач.
Будет ограничена свобода передвижения, свободу въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территории.
Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми.
Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае - граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин.
Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры должны обеспечить каждого пенсионера или социально незащищенных граждан, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов.
Запрет походов в гости, на вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, которые живут в одном доме.
Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам.
Правила здорового образа жизни на ближайшие месяцы категорически изменятся. Отныне они будут заключаться не в пробежке по пустому городу, а в самоизоляции дома.
Будет установлен комендантский час.
Покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры будут выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Так же будут делать продавцы маленьких продуктовых магазинов.
Расчет в магазинах - карточками.
У каждого в кармане будет антисептик. На лице - маска. На руках - перчатки.
Вымогатели и мошенники, которые будут пытаться заработать на беде, не будут иметь шансов. Правоохранительная система будет привлекать их к ответственности с максимальными санкциями, предусмотренными законом.
Врачи будут приезжать на вызовы ко всем в полном противоэпидемическом костюме.
Право на приватность своей жизни, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье.
На улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые едут или садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
Как сообщала Politeka, доктор Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".
Также Politeka писала, что украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина: "Даже не надейтесь...".