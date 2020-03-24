Врач из Испании Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа рассказал, какие продукты помогут противостоять коронавирусу

Слова медика приводит РБК.

Специалист утверждает, что употребления большого количества фруктов, овощей и зелени усилит иммунитет для дальнейшей борьбы с вирусом. Кроме того, цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты входят в список рекомендованных.

Врач рекомендует включить в свой рацион рыбу, мясо и бобовые. Также усилению иммунитета поспособствуют молочные продукты.

Базовым продуктом должно стать оливковое масло. На нем можно жарить, а также заправлять салаты. На десерт - лучше всего сухофрукты, а не привычные нам сладкие напитки и выпечка.

Врач не рекомендует употреблять переработанное мясо и снизить количество соли и сахара в блюдах.

Ранее китайский вирусолог заявил, что процесс борьбы с коронавирусов в Украине может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

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