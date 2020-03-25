Украинский певец и лидер группы ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта записал обращение



В частности, в этом обращении он поднял вопрос русского и украинского языков.

По его словам, не стоит забывать и о русскоязычных патриотах.

«Особенно последнее время я понимаю, что люди, которые нарочито рассказывают, что лишь украинским языком мы сможем построить нашу страну, - они либо случайно совершают ошибку, либо специально совершают ошибку и раскачивают ситуацию», - заявил музыкант.

Он также напомнил, что приблизительно половина бойцов ВСУ на фронте разговаривают на русском.



"Приблизительно половина ребят, которые за нас за всех там с автоматами рискуют жизнями и погибают, - они говорят на русском. Но они точно также понимают, что Украина их страна, и они будут отстреливаться до последнего патрона", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в некоторых школах Одессы родителей учеников принудительно заставляют голосовать за изучение русского языка

Речь идет о школе №55 на улице Ильфа и Петрова.

По словам мамы одной из учениц этой школы, в родительском чате учителя в принудительном порядке заставляют родителей проголосовать за то, чтобы “оставить изучение русского языка”.

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