Министр Минздрава Емец и Минфина Уманский подали в отставку: важные подробности

Украинское правительство в преддверии важного голосования в парламенте покинули сразу несколько человек. О скандале рассказала нардеп Ирина Геращенко.

«Второе правительство Зеленского побил рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса», - отметила она.

Кроме того, Геращенко рассказала, что в Раде уже начали проходить встречи с кандидатами на вакантные должности.

Позже пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко опроверг информацию об отставке Емца.

Гривну ждет резкий обвал, правительство назвало новый курс: что будет с зарплатами

Курс доллара в Украине ожидается на уровне 29,5 грн, согласно обновленному прогнозу.

Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе, который обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, по данным правительства, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

В Кабмине отметили, что с учетом инфляции зарплата фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом.

Пассажиры устроили бунт в Борисполе, стягивают Нацгвардию: "выламывают двери и...", кадры с места

В киевском «Борисполе» эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили дебош с требованием не отправлять их в обсервацию.

«Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает», - рассказал журналист Виталий Глагола.

На опубликованных кадрах видно, что люди пытались открыть двери аэропорта изнутри.

После того, как двери поддались, люди массово рынулись на улицу. Среди них можно было заметить детей и совершенно маленьких младенцев, которых несли женщины.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.