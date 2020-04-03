На выходных в Харькове и регионе ожидается облачная с прояснениями погода с заморозками

Об этом передает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 4 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не предвидится. Солнце будет периодически скрываться за облаками. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем воздух прогреется до +11 +16 градусов.

За последние 130 лет наблюдений самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1975 году на отметке +23,5, а самое холодное 4 апреля задокументировано десятью годами ранее. В 1965 году минимальный показатель температуры составил -7,3.

4 апреля почитается память священномученика Василия Анкирского. В народе святого называли Василием Теплым. В подтверждение теплой весенней погоды сложилось много поговорок, например: «В полдень сосульки роняют в снег слезы горючие». На Василия обычно солнце всегда ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Синие облака указывали на тепло и дождь: «Первый апрельский дождь воза золотого стоит», – говорили наши предки.

В воскресенье, 5 апреля, также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменится на северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 – 20 метров.

Ночью столбики термометров будут показывать от одного градуса мороза до четырех градусов тепла. Днем потеплеет до +11 +16 градусов.

Температурные рекорды этого дня были установлены в 1950 году (+22,6) и в 1987 году (- 6,5).

В этот день почитается память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. В народе Никон считается покровителем шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. Птицы были носителями каких-то примет, в том числе и погодных, поэтому, в старину, как только птицы возвращались с теплых краев, крестьяне зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Наши предки заметили: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна хорошей будет.

Напомним, ученые разгадали древнюю тайну Антарктиды.

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