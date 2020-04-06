У Владимира Зеленского поздравили с юбилеем украинскую певицу Ирину Билык
Народной артистке Украины 6 апреля исполняется 50 лет. По этому поводу Офис президента публично выступил с поздравлениями.
«Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений», - говорится в публикации пресс-службы ОП.
Впрочем, такой красивый жест оценили не все украинцы. Так, некоторые решили напомнить президенту о том, что в свое время Билык призывала Украину помириться с Россией.
«Зеленский нашел кого поздравлять, Билычку хамелионшу, которая призывала помириться с Путиным. Тьфу! А поздравлял ли он лично с Днем Рождения, с 90 - летиим гения мировой поэзии, патриотку, суперталантливейшую Лину Костенко? Сомневаюсь», «Из одного стада...стада лицедеев», «это важное событие в жизни Украины несомненно. ждем поздравления Монатику и Аленке», «Такое выдающееся событие для всей Украины даже Презедент обратил внимание. Более важных вопросов для него не нашлось», «Не, ну в средине 90-х она пела довольно неплохо. И даже державною мовою. Это потом скурвилась и обмоскалилась», - пишут люди.
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Отметим также, что сама Билык активно ведет свою страницу в Инстаграм и опубликовала там пост по случаю своего юбилея. В нем она разместила свою фотографию и объявила о выходе нового альбома. На последних снимках можно увидеть, как популярная певица выглядит сейчас.
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