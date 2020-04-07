Весь мир сейчас пристально наблюдает за Беларусью, где Александр Лукашенко решил не вводить карантин на фоне эпидемии

Об этом популярный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал в эфире программы Big Money, передает Politeka.net.

По его словам, Александр Лукашенко решение не вводить в стране карантин принимал не единолично.

Комаровский уверен, что глава Беларуси сперва послушал советы врачей эпидемиологов, представителей Академии наук, которые знали, когда давали свои рекомендации, что «он с них шкуру спустит, если что не так».

«На самом деле сейчас, я думаю, что все, все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа... Они больше всего не хотят, чтоб им ставили потом "Батьку" в пример», – заявил он в эфире программы.

Комаровский утверждает, что поступил бы также, если бы он сам руководил страной.

"Президент Лукашенко взял на себя политическую ответственность за народ... Но рядом с ним были врачи, эпидемиологи, академия наук... Но другие государства сейчас следят за ситуацией в Белоруссии... Для них это будет пример: видите, какой там мор, а мы молодцы, у нас такого нет", - резюмировал популярный украинский доектор в эфире Big Money.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Лукашенко решил по-своему бороться с китайским вирусом. Лидер Беларуси уверен, что в стране не нужно вводить карантин, а ограничительные меры могут только усугубить ситуацию.

Он также добавил, что "запирать людей в тухлых квартирах – это не метод".

«Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», - заявлял президент Беларуси.

По словам Лукашенко, «изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились», и они «находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов».

Напомним, Лукашенко после украинских санкций не стерпел и накинулся на президента: "Своим вирусом займись".

Как сообщала Politeka, Лукашенко всех обскакал, лекарство от вируса есть в Беларуси: что нужно делать, чтобы спастись.

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