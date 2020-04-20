Украинские врачи, вынужденные уже второй месяц работать в авральном режиме из-за пандемии, в апреле получили зарплату меньше, чем до карантина

Об этом на своей странице в Фейсбук написал врач инфекционист из киевского КНП «Консультативно-диагностический центр» Дмитрий Лукаш. Он напомнил о том, что власти обещали повысить зарплаты врачам в связи с пандемией, однако вместо этого в апреле медики получили только аванс, который оказался еще меньше, чем раньше.

Так, размер аванса самого Лукаша составил 1 910 гривен.

«Вот какой мой аванс у врача-инфекциониста, просто нет слов... Один инфекционист по территории на месяц. Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных одна из крупнейших в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньше, чем была до этого, спасибо за внимание!», - возмутился медик.

В комментариях под его постом появились и другие медики, которые столкнулись с такой же проблемой.

«У меня в инфекционной больнице аванс тоже заоблачный (аж 1 800 грн.). Вот интересно теперь, что будет в конце месяца», - написал Андрей Алферов из Херсона.

«Это унижение ...мне 1500 дали идём на уменьшение», «Нам в этом месяце даже аванс не дали в обл.тубе, т.к. много людей на увольнение написало и все деньги пошли на выплаты им, а на зарплаты тем, кто остался не хватило. И да, оклад гор. фтизиатра теперь тоже минималка, без вредностей и мед. Стажа», «Это второй этап медреформы. Специалисты не нужны. Нам дали по 1700 аванса», - пишут другие врачи.

Напомним, в сети рассказали о критической ситуации с эпидемией в Одессе: "Потеряем всех врачей".

Как сообщала Politeka, врачи бьют тревогу, надвигается новая беда, о которой предупреждал Комаровский.

Также Politeka писала, что главный санврач Ляшко вскипел из-за непокорности украинцев: «Я бы запретил и закрыл все!».