У березні 2020 року в Україні була запроваджена адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей

Про це розповів політик, голова Київської міської партійної організації «Батьківщина» Віталій Нестор, пише офіційний портал партії.

Так, за порушення відповідних правил, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» на громадян може бути накладений штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Для посадових осіб, за таке ж порушення, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 34 000 до 170 000 гривень. У цій статті я постараюсь відповісти на всі головні питання, що стосуються запровадження нових штрафів.

Хто і за що має право накладати такі штрафи?

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України своєю постановою встановив на всій території України карантин та запровадив відповідні обмеження. На всіх порушників даних обмежень правоохоронні органи мають право складати адміністративні протоколи, які передаються в суд для встановлення вини особи та визначення адміністративного стягнення. До вказаної постанови вже декілька разів вносилися зміни (останні 08 квітня 2020 року), якими на території всієї країни заборонено:

З 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;

Варто зазначити, що перелік громадських місць в місті Києві, визначений в рішенні Київської міської ради від 18 вересня 2008 року №246/246, до яких, зокрема, відносяться:

дитячі майданчики, місця дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, кінотеатри та прилегла до них територія;

зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

ліфти, будинкові сходи та під’їзди багатоповерхових житлових будинків, гуртожитки, підземні переходи, таксофони;

церкви та 50-метрова зона навколо них;

заклади освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту;

зони відпочинку, включаючи парки, пляжі, сквери;

літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди;

робочі місця на підприємствах, установах та організаціях різної форми власності;

робочі місця на підприємствах, установах та організаціях різної форми власності; офісні приміщення підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, що користуються найманою робочою силою;

заклади торгівлі закритого та відкритого типів, включаючи торгові ряди, кіоски, ринки, ярмарки, оптові та дрібнооптові бази, магазини;

об’єкти громадського харчування: ресторани, бари, паби, кафе;

нічні клуби та дискотеки, заклади грально-розважальної сфери;

органи державної влади та місцевого самоврядування.

Разом з тим, 04 квітня 2020 року перший заступник голови КМДА Микола Поворозник своїм розпорядженням №12 затвердив, як керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, обмежувальні заходи для населення у зв’язку з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві.

В даному документі надано трактування поняття «громадське місце» під яке підпадають крім іншого:

проспекти

вулиці

провулки

узвози

проїзди

пішохідні та велосипедні доріжки

прибудинкові території

Законність даного розпорядження, як і усіх введених жорстких обмежувальних заходів, у більшості юристів викликає сумніви, оскільки такі обмеження введені без запровадження надзвичайного стану (нагадаємо, що в країні запроваджена лише надзвичайна ситуація), проте саме існування такого документу може надати право поліції поставити мешканцям столиці відповідні питання та скласти адміністративний протокол. Доводити ж свою невинуватість доведеться уже в суді.

В самих же приміщеннях підприємств, установ, організацій та закладах торгівлі заборонено присутність споживачів з розрахунку більше ніж 1 особа на 10 кв.м., а відстань очікування між відвідувачами не може становити менше ніж 1.5 метри.

З 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, опікунами чи іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;

При цьому варто пам’ятати, що пересування на автомобілі також підпадає під визначення «переміщення» та під дію обмежувальних заходів.

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, опікунів чи іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

– перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

– самовільно залишати місця самоізоляції наступним категоріям громадян:

особам, які мали контакт з хворим на COVID-19. Це не стосується медичних та інших працівників, які мали контакт з хворим у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків;

особам, щодо яких є підозра на інфікування, або особам, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;

особам, які досягли 60-річного віку, за виключенням наступних категорій громадян:

– державних службовців, депутатів всіх рівнів, міських голів, суддів та інших осіб, на яких поширюється дія закону “Про запобігання корупції”;

– військовослужбовців та працівників ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів;

– осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Covid-19;

– осіб, які забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

При цьому варто пам’ятати, що до об’єктів критичної інфраструктури відносяться підприємства, установи та організації, які:

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах;

надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Призначити необхідність самоізоляції за станом здоров’я має право лікар хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19, який і визначає строк самоізоляції.

Перелік осіб, які потребують самоізоляції в зв’язку з контактом з хворим на коронавірус визначають працівники установ Міністерства охорони здоров’я та вносять цю інформацію до відповідних інформаційних систем.

При призначенні лікарем необхідності самоізоляції особа заповнює зобов’язання, в якому вказує місце своєї самоізоляції, номер телефону та за власною згодою відомості про стан здоров’я та хронічні захворювання.

Вказана інформація вноситься до мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, доступ до якого мають і працівники Національної поліції та Національної гвардії, які разом із працівниками закладів охорони здоров’я можуть здійснювати контроль за дотриманням режиму самоізоляції.

Кабінет Міністрів України зобов’язав Міністерство цифрової трансформації розробити електронний сервіс з використанням мобільного додатку для можливості проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції. Проте, вказаний моніторинг може здійснюватися виключно за згодою особи.

Особи, які досягли 60 років та підпадають під необхідність самоізоляції, самостійно жодних документів заповнювати не повинні.

Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції і утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

Особам, які знаходяться на самоізоляції, які не є хворими на коронавірус і заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється залишати місце самоізоляції за умови використання маски чи респіратора виключно в наступних випадках:

з метою відвідування продуктових магазинів та аптек , які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції;

з метою вигулу не більше ніж два рази на день домашніх тварин.

Всі ж решта обмежувальних заходів в умовах карантину, які існували до 06 квітня, залишаються чинними до 24 квітня 2020 року, за виключенням того, що Кабінет Міністрів України дозволив роботу наступних об’єктів:

поштової та кур’єрської діяльності;

будівельних робіт;

зі збирання та заготівлі відходів;

закладам торгівлі будівельними матеріалами.

Що робити, щоб уникнути штрафів?

Враховуючи вищевикладене та з метою збереження як власного здоров’я так і власних коштів та нервів, рекомендую вам до закінчення карантину дотримуватися наступних основних правил:

Не виходити з дому без документу, що посвідчує особу та маски. Маска може бути придбана чи виготовлена самостійно з будь – якого наявного у вас матеріалу.

Не дозволяти дітям до 14 років виходити з дому без супроводу дорослих. При виході з дому дитини старше 14 років нагадайте їй взяти з собою id-картку.

Утриматись від відвідування місць, заборонених на період карантину.

Не провокувати працівників поліції. При наближенні правоохоронців перевірте правильність розташування маски чи респіратора на обличчі та будьте готові пред’явити свої документи.

Пам’ятайте, що переміщення дозволено лише групою не більше двох дорослих осіб. Це обмеження не стосується випадків, коли один чи двоє дорослих супроводжують дітей, яким не виповнилося 14 років. У випадку, якщо дитині не виповнилося 14 років, але на вигляд вона вже виглядає старшою, краще взяти із собою копію свідоцтва про народження. При переміщенні пішки по вулиці відстань між групами осіб не повинна бути меншою ніж 1.5 метра, але кількість таких груп не обмежується.

Крім документу, що посвідчує особу, ви не зобов’язані нічого пред’являти працівникам поліції. Інформацію про те, чи повинні ви знаходитися на самоізоляції, поліцейські зобов’язані перевіряти самостійно за допомогою мобільного додатку.

Якщо ви є особою старше ніж 60 років чи підписали зобов’язання по самоізоляції, вам потрібно вказати поліцейським причину залишення місця самоізоляції (вийшли в магазин, аптеку чи вигулюєте собаку вперше чи вдруге за день, бо наразі не має особи, яка здійснює за вами піклування). При цьому пам’ятайте, що вигулювати собаку дозволено не більше ніж 2 рази на день, а відвідувати магазин чи аптеку на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції.

Місце самоізоляції визначає особа самостійно. Тому реєстрація місця проживання ніяк не може впливати на адресу, яке людина визначила як місце самоізоляції (людина наприклад може бути зареєстрована в Житомирській області, а визначила місце самоізоляції в Києві (власна чи орендована квартира, квартира дітей чи знайомих).

Поліцейські такі ж люди, які просто виконують свою роботу. При цьому ви маєте повне право фіксувати на відеокамеру на власному телефоні всі події, які стосуються подій вашого життя.

В жодному випадку не вказуйте в протоколі, що визнаєте свою провину. Ви не маєте відповідної освіти і не знаєте чи є у ваших діях склад правопорушення. Тому достатньо в протоколі вказати, що отримали копію цього протоколу.

Якщо ви переконані, що праві – сміливо вказуйте, що не визнаєте вину, а дії поліцейського вважаєте незаконними.

Якщо протокол складався без присутності понятих – вкажіть це у протоколі. Якщо з вами хтось був поруч із знайомих при складанні протоколу – вкажіть це для того, щоб простіше було залучити цю особу в якості свідка.

Незнання закону не звільняє від відповідальності. Проте в разі відсутності у ваших діях великої суспільної шкоди чи відсутності значних збитків державним чи суспільним інтересам та інтересам громадян – ви маєте повне право просити застосувати до вас усне зауваження чи попередження. При цьому, ви можете і повинні посилатися на всі суттєві обставини вашого життя: складний фінансовий стан, наявність на утриманні дітей, відсутність роботи, відсутність у аптеках засобів індивідуального захисту, тощо.

Залишайтесь здоровими та зберігайте спокій. Ми переживемо ці обмеження заради нашого ж майбутнього.

Якщо у вас виникне потреба в юридичній консультації щодо питань карантину, звертайтесь на нашу безкоштовну гарячу лінію за телефоном: 0-800-30-20-19