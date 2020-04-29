Ослабление карантина возможно в том случае, если не будет значительного скачка уровня заболеваемости китайским вирусом
Стали известны предварительные даты, когда в Украине откроют парки, заведения отдыха и метро, закрытые с 17 марта, пишет "Обозреватель".
Отмечается, что осталось ждать недолго: в первую очередь открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).
В частности, с 12 мая могут открыть:
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- парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;
- парикмахерские;
- магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);
- кафе (на вынос);
- веломагазины и автомойки;
- общепиты с обслуживанием на вынос;
- спортивные залы;
- отели;
- ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;
- услуги домашнего персонала;
- прокат предметов личного пользования;
- услуги по ремонту обуви, одежды.
С 18 мая:
- ТРЦ без развлекательных зон;
- театры и кинотеатры;
- спортивные площадки;
- общепит с посетителями;
- некоторые заведения образования;
- метро с ограничениями (специальные перевозки).
Также в конце мая-первой половине июня должны полноценно заработать метро; развлекательные заведения; рестораны и кафе; заведения культуры.
Появилась информация об ослаблении карантина в Киеве. Кроме открытия парков и скверов на первом этапе выхода из карантина, после соответствующего решения правительства, которое ожидается 29 апреля, начнут работать рынки.
Закрытыми на первом этапе в столице будут школы и детсады, спортивные и детские площадки, прибрежные зоны. Все эти объекты начнут открывать на втором этапе ослабления ограничительных мер.
Общественный транспорт и в дальнейшем будет работать в ограниченном режиме. Его обычное движение, в том числе и работа метро в Киеве, восстановится только после решения Кабмина.
Ранее мы сообщали, премьре-министр Денис Шмыгаль заявил, что преодолеть пандемию китайского вируса в 2020 году не удастся, борьба с заразой может продлиться еще два года.
Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, он предупредил, что нужно привыкать жить в новых условиях: придерживаться правил дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Это должно войти в привычку и стать ежедневной рутиной.
Премьер допустил, что в будущем карантин будут повторно вводить в отдельных регионах и населенных пунктах Украины.
Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.
Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».