Глава Государственного управления делами Игорь Лысый может продавать должности в подконтрольном ему ведомстве

Об этом стало известно по сообщениям анонимных телеграм-каналов, пишет Politrada.net.

Так источники подчеркивают, что Игорь Лысый кроме должностей в своем ведомстве пытается предлагать еще и довольно значимые должности в Министерстве финансов Украины. Используя свое положение и влияние, Игорь Лысый утверждает, что может способствовать назначению на почти все ключевые должности в Министерстве ну и, конечно, в Государственном управлении делами.

В сообщении анонимного источника указывают, что такой подход к работе полностью дискредитирует работу не только президента Украины Владимира Зеленского, но и деятельность всей его команды — от Верховной Рады до Кабинета министров Украины и в частности Дениса Шмыгаля.

Ранее СМИ уже писали о темных делишках Игоря Лысого. По информации журналистов, до перехода в аграрный бизнес Игорь Лысый занимал топ-должность, а именно — был первым заместителем мэра г. Каменец-Подольский (Хмельницкая область).

Через какое-то время Игорь Лысый возглавил Каменец-Подольский завод продтоваров. После того, как «Мироновский хлебопродукт» (известный производитель мяса и полуфабрикатов) выкупил колхозные сады в с. Петровка в Крыму, чиновник возглавил также «Крымскую фруктовую компанию».

Стоит обратить внимание, что уже под руководством Игоря Лысого названная фруктовая компания из Крыма вляпалась в земельный скандала местного значения. Ситуация получила огласку в СМИ после того, как на земли начал претендовать еще один арендатор.

Как утверждают журналисты, ЗАО «Крымская фруктовая компания» арендовала земли успешного когда-то СПК «Докучаевский» , расположенного в с. Гришино (Первомайский район). Предприятие, как говорится в документах, заключило с пайщиками договор аренды на 25 лет, но деньги им не перечислило.

Еще одной важной деталью является то, что в 2012 году государство выплатило компенсацию «Крымской фруктовой компании» в размере 50% средств направленных на закладку новых посадок.

Такая щедрость по отношению к компании, которые приближены к Игорю Лысому, вызывает много вопросов, поскольку аграрии на сегодняшний день не могут похвастаться заботой со стороны государства государства и особенно возвратом средств. Соответственно, возникают подозрения, что Игорь Лысый напрямую связан с текущей властью.

Стоит отметить, что ранее глава государства Владимир Зеленский назначил двух заместителей Государственного управления делами, которые выиграли конкурс, проводившийся осенью 2019 года.

Одна должность досталась юристу со стажем Марии Грабовской, другая — бывшему руководителю Международного детского центра «Артек» Игорю Лысому.