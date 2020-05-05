Украинцев всколыхнуло известие о том, что у нас в стране построят хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) утвердило проект строительства хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут в переработанном виде возвращаться из России. Об этом сообщила пресс-служба ГАЗО в Facebook.

По данным руководства Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, документация по проекту уже готовится и вскоре будет подана на тендер.

Это хранилище будет предназначаться для промежуточного хранения высокоактивных отходов, возвращаемых из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций. Принимать на хранение такие отходы украинскую сторону обязывает подписанное с РФ еще в 1993 году соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Хранилище построят на комплексе производств "Вектор", который может гарантировать радиационную безопасность укрытия и надежное временное хранение отходов в течение всего срока его эксплуатации до 100 лет.

Отметим, вскоре сообщение исчезло со страницы ГАЗО в Facebook. Однако уже успело наделать шума в сети.

Украинцы бурно отреагировали на такое известие.

«Мало в Украине радиации и отходов!? Принимать, еще и от врага!!! Невиданная коррупция и предательство на украинской крови!!! Нельзя засорять родную землю радиоактивной заразой! Это навсегда!Опомнитесь, отмените сделку! Это преступление!!!», «Я так понимаю строить хранилище будут 100 лет, и при этом все 100 лет будут пиз...ть деньги, как с саркофагом на ЧАС...», «Еще одна беда ждет Чернобыль», - пишут в Интернете.

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