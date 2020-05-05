Футбольный тренер Владимир Лютый, который сейчас работает в Германии, резко высказался происходящем в Украине

Несмотря на жизнь и работу в Германии, тренер следит за украинским футболом и не слишком в восторге от событий, которые в нем происходят.





"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти... Я недолго продержу этот паспорт. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не возникает вопрос национальности – важны твои знания и навыки. Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно – никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", - отметил он.

Кроме того, Лютый отметил, что ему искренне жаль своих соотечественников.

"Я был патриотом страны, пока не пожил там. Мне очень жаль украинский народ и я сочувствую ему. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас – 26 млн. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре", - заявил бывший футболист.

Отметим, что Владимир Лютый бывший советский и украинский футболист, полузащитник и нападающий, футбольный тренер. Чемпион СССР (1983, 1988). Олимпийский чемпион (1988). Мастер спорта СССР (1982). Заслуженный мастер спорта СССР (1989).

Также ранее сообщалось, что украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский жестко прошелся по русскоязычным украинцам.

По мнению телеведущего русскоязычные украинцы, которые за 29 лет независимости не перешли на государственный язык, фактически являются россиянами.

По его словам, быть или не быть украинцем – сознательный выбор каждого. Актер рассказал, что он тоже вырос в русскоязычной семье, но он поступил иначе и сделал свой сознательный выбор, разговаривая на украинском.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.