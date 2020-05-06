Россия будет утилизировать ядерные отходы на территории Украины

Проект строительства хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут в переработанном виде возвращаться из РФ, утвердило государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

По информации руководства Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, документация по проекту уже готовится и вскоре будет подана на тендер. Хранилище планируют строить на на комплексе производств «Вектор», который якобы сможет гарантировать радиационную безопасность укрытия и надежное временное хранение отходов в течение всего срока его эксплуатации до 100 лет.

Наше государство обязалась принимать отходы после переработки отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций соглашением о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики, подписанным с РФ еще в 1993 году.

Такие перспективы не на шутку разозлили украинцев.

«Нам только ядерных отходов не хватает для полного счастья», «Какое соглашение? У нас шесть лет идет война, окупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, вывезены с территории Украины оборудование заводов, фабрик, украдены нефтяные вышки и т.д. а вы блеете - договор 1993 года. С ума сошли что ли», «Россия подтерлась соглашением о территориальной целосности Украины. Послать их на маленьком катере к…», «А у них что, территория закончилась, или вы уже забыли, что у нас уже 6 год война, или нам мало Чернобыля? Пересмотрите этот проклятый договор, а лучше отмените, нам еще жить на этой земле», «Легальная бомба замедленного действия, отменить срочно договор с терористами», – пишут возмущенные пользователи.

Интересный момент состоит в том, что вскоре после появления сообщение ГАЗО исчезло из Фейсбука, однако резонанс не утих до сих пор.

Напомним, свалку ядерных отходов на нашли на берегу Днепра.

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