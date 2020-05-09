Украинский борец Богдан Грицай принял вызов боксера Александра Усика

Как сообщает Politeka.net, спортсмен отреагировал на недавнее обращение своего коллеги и опубликовал ответ на YouTube (чтобы посмотреть, скрольте вниз страницы).

В своем ролике Александр Усик призвал "диванных" хейтеров следить за своим поведением. Он заявил: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите", кроме того, боксер демонстративно нокаутировал одного из критиков.

Поступок Усика зацепил Богдана Грицая, чемпиона Украины по борьбе среди кадетов и бронзового призера Чемпионата мира. Он заявил, что сам недоволен высказываниями боксера и его попытками запугать пользователей сети.

"Я и есть тот диванный эксперт, стебется над твоими "ватными" видео, твоими малограмотными комментариями, над твоими детскими стишками и российским сценарием, который ты хочешь продвинуть", - заявил борец вольного стиля.

Богдан Грицай отметил, что готов принять вызов и померяться с силами. По словам борца, он намерен преподать Александру Усику урок.

"Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", - подчеркнул спортсмен.

Богдан Грицай в своем видеообращении отметил, что Усик не имеет права решать вопрос с принадлежностью Крыма и кому на каком языке выражаться.

"Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинском. Радуйся, что на твое видео под названием "однажды ты можешь войти не в ту дверь" откликнулся именно я", - отметил борец.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".