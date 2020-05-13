Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко должны поехать на фронт после признания в дружбе россиянам



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Получается так, что если ты чемпион тебе можно все что угодно? У нас только Усик и Ломаченко чемпионы и прославляют Украину?? Нет! У нас очень много талантливых и успешных людей, которые не держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупанта", - отметила Юсупова.

По ее словам, если уж и правда они считают россиян братьями, то спортсмены должны отправится на фронт, где должны своими глазами увидеть войну.

"Пусть они едут на фронт, станут с попами взявшись за руки и на себе проверят, есть там война или нет. Станьте и проверьте своих гребаных братьев. В лучшем случае получите пулю в лоб, в худшем, от Вас вообще ничего не останется. Только так. Ой, да кто такой тот или этот, да пусть сначала достигнут то, что эти достигли. Угу. Я знаю сотни людей, которые отдали свои жизни и отдают, за то, чтобы наша страна могла быть цивилизованной", - пишет волонтер.

Также она отметила, что на защите Украины стоят настоящие чемпионы, а не те, которые имеют "миллионы поклонников и миллионные зарплаты".

"Не надо из мухи делать слона! Украину прославляют обычные люди, на рабочих руках держится страна. Чемпионы те, кто верит своему народу, не прикрываясь верой тех, кто убивает наш народ", - заключила она.

Напомним, ранее волонтер и блогер Мирослав Гай допустил, что Александра Усика могли завербовать вражеские спецслужбы.

"Это никакое не обвинение, не означает, что он какой-то специальный агент. Может, он неосознанно...Но я не думаю, что он совсем глупым человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления", - омтетил он.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая.

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать.

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление.



