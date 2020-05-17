Несмотря на заявления правительства возобновления международных авиарейсов в мае не придвидится

В частности, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Такое решение было принято в связи плачевным прогнозом из-за китайского вируса. Об этом написал на своей странице в Фейсбук президнет компании «МАУ» " Евгений Дыхне передает Politeka.net

"Сегодня многие задаются вопросом - почему мы закрыли продажу на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем то, что происходит в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое положение населения страны). Наш прогноз плачевный и Украина является частью глобального тренда ", - написал он.

Дыхне объяснил, что из-за эпидемии авиационная отрасль выйдет на запланированные на 2020 год показатели только в 2023 году.

При этом он отметил, что выручка авиакомпаний в 2020 году снизится на 314 млрд долларов.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что Украина готова возобновлять авиасообщение с теми странами, которые будут готовы принимать украинцев.

Уже сейчас некоторые страны частично возобновили авиаперевозки. Например, «Чешские авиалинии» с 18 мая запустят рейсы из Праги в Амстердам, Париж, Стокгольм и Франкфурт. Уже с 24-25 мая будет разрешено авиасообщение с Киевом и Одессой. Кроме этого, авиакомпания Lufthansa заявила о готовности осуществлять рейсы из Киева.

В Мининфраструктуры обещали, что решения Украины будут зеркальными, но могут отличаться по регионам. При этом большинство европейских стран готовятся восстановить полеты с конца мая.

Напомним, что Одесса на пороге туристического бума: "Приедет 5 миллионов".

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