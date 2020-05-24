Украинцев предупредили о новых правилах поведения в метрополитене после его запуска

В понедельник 25 мая в Украине возобновит работу метро. Это значит, что о все пассажиры смогут пользоваться подземкой, однако после карантина есть некоторые нюансы, как для пассажиров, так и для сотрудников метро. О них рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам министра, всем пассажирам, в первую очередь, нужно использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы, а также соблюдать дистанцию в полтора метра в вестибюлях, очередях к кассам и терминалам самообслуживания, а также на платформах.

«В случает признаков ОРВИ не пользоваться метро", – подчеркнул Степанов.

Что касается сотрудников подземки, то им необходимо иметь не менее 5-дневного запаса этих средств. Также является обязательным проведение температурного скрининга при выходе на работу.

"Это обязательная дезинфекция вагонов при выходе их на линию, а также дезинфекция каждые 4 часа непосредственно на станциях", – заявил Степанов.

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Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко. В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура выше 37,2.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Масочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров. Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест.

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