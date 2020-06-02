Украинка поделилась душераздирающей историе о своем ребенке, которой поставили диагноз эпилепсия

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в социальной сети Facebook украинка написала эмоциональный пост, в котором рассказала о том, как у дочери выявили заболевание и почему она бы никогда не смогла от нее отказаться.

Женщина рассказала, что никогда бы не отказалась от своей маленькой дочери, у нее даже мысли такой не было, когда она узнала, что ее девочка больна эпилепсией. Поэтому ее возмутило, как в шоу "Батяни" на Радио Аристократы заявили, что можно оставить ребенка в роддоме если он с инвалидностью.

"В 5 месяцев она весила 5 кг. Мы поняли и узнали диагноз - эпилепсия. Я видела детей в 15 лет с последствиями такого раннего раскрытия болезни, все плохо. Они лежат, жуют кулаки и кричат, это все функции. Оставить ребенка? - да, это облегчит жизнь в быту, но усложнит в понимании что ты бросил беззащитное существо. Я никогда не смогла зная бы все, сделать аборт и не дать Еве шанс. Я бы никогда после всего что прошла не смогла оставить её. ", - поделилась украинка.

Она не отрицает, что жить с инвалидностью в Украине очень сложно, нет ни возможностей, ни доступности препаратов. Но не взирая на это, нужно бороться за будущее своего маленького ребенка, как бы трудно это не было. Поэтому украинка восхищена паралимпийской сборной, чью родители делали все для успеха своих чад.

"Инвалидность в Украине это сложно. Нет доступности, нет препаратов, нет возможностей. Я имела честь пообщаться с паралимпийской сборной - они герои. Я не представляю, как бы наша сборная выглядела если бы их родители не верили в успех. Честно, для меня сама мысль что Ева жила бы в диспансере или в детдоме отвратительна. У меня столько сил и возможностей которые я буду тратить зря если не для неё", - добавила она.

Женщина объяснила, что не может представить своей жизни без своей дочери и ее маленькие успехи безгранично радуют.

"Каждый день я просыпаюсь и мечтаю увидеть её лицо. Это самый красивый рассвет и самый чистый взгляд. Мне очень сложно когда она едет на выходные к бабушке и дедушке. Хочу авторитетно заявить что с каждым днем ребенок все значимей, всеобъемлющей и необходимей. Пережив все, зная, что все может закончиться прямо сейчас, это того стоит. Это не значит что всем нужно рожать прямо сейчас, но значит что если это случилось и все пошло не так как мечталось - не означает грусть и печаль, это означает лишь исключительность вашего пути", - заявила она.

Мамочка призвала украинцев, которые столкнулись с похожей ситуацией, быть стойкими и не терять веры, ведь ради ребенка можно все стерпеть и стать настоящим героем для маленького человечка.

"Не отчаивайтесь, не теряйте веру, будьте стоиками и оптимистами, а милые глаза, ежедневные победы - станут действительно смыслами жизни. Эпилепсия, как и другие болезни - значимая преграда к счастью, но мы живем в 21 веке, когда каждый день ученые учатся вживлять чипы, резать гены, строить планы. Да, сейчас сложно, но завтра, завтра встанет солнце и все осветит. Невер гив ап, не бросайте детей, боритесь и будьте героями пусть даже для одного человека", - написала девушка.

Напомним, что медицинские услуги для украинцев станут бесплатными: за что теперь не придется раскрывать кошелек.

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