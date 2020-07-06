Петиция о запрете 5G в Украине собрала достаточное количество подписей для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским

Соответствующая петицию, как передает Politeka, размещена на официальном сайте главы государства.

Так, электронная петиция с призывом "запретить использование 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов - более 25 тысяч.

Петицию о запрете 5G зарегистрировала Юлиана Гордей 7 апреля 2020 года. За это время инициативу поддержали 25 459 граждан. Для того, чтобы петиция была рассмотрена президентом, она должна набрать минимум 25 тысяч подписей, поэтому сейчас ожидается ответ на данную инициативу.

Автор петиции утверждает, что данный вид связи может быть опасным для здоровья.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы о безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране", - говорится в тексте петиции.

Следует отметить, что во время пандемии коронавируса особенно популярным стал фейк о том, что вышки скоростного интернета 5G помогают распространять COVID-19.

Так, в начале апреля в Великобритании в соцсетях распространяли призывы разрушать вышки 5G, и по состоянию на 4 апреля британскими властями было підверджено уничтожении 20 единиц соответствующего оборудования в Бирмингеме и Ливерпуле.

При этом люди разрушали любые вышки, не разбираясь, это 3G, 4G или 5G.

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