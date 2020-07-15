Инспекторов не допустили на территорию основных загрязнителей Днепропетровщины

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Далее сайт Знай.юа привел слова автора без изменений.

Один из крупнейших загрязнителей Днепропетровской области вновь не допускает инспекторов ГЭИ на проверку!

ДТЭК Приднепровская ТЭС входит в перечень основных загрязнителей Днепропетровской области. В ГЭИ постоянно поступают многочисленные жалобы от граждан, что предприятие отравляет окружающую среду. И систематически с 2018 года наших инспекторов не допускают на проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.

В прошлом году трижды, в этом году уже дважды ГЭИ не пустили. Хотя последний раз, 14 июля, в наших инспекторов присоединились представители общественности и правоохранительные органы. Это также не помогло.

Конечно, ДТЭК Приднепровская ТЭС легче заплатить штраф за недопуск 750 грн, чем потом оплачивать миллионные штрафы за вред, нанесенный окружающей среде и здоровью людей.