Украинцы не должны быть милосердными в вопросе поставки воды в оккупированный Крым

Такое мнение высказал известный политолог, журналист и соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко, передает Politeka.net.

Комментируя слова премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля о возможности поставок пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, он заявил, что не поддерживает такое намерение.

«Это проблемы оккупантов. И людей, которые поддерживают оккупантов в Крыму. Мы не должны быть милосердными к оккупантам. Потому что оккупанты используют наше милосердие, чтобы нас уничтожить. Методично нарезая, как шмат сала. Поэтому все разговоры, что мы там дадим воду, потому что «там наши люди» - это пособничество оккупантам», – пишет Романенко.

Он отмечает, что давать воду на полуостров допустимо только в том случае, если оккупанты пойдут на уступки в виде «трех ярдов баксов в год за бочку и отсутствие стрельбы на Донбассе».

«Начали стрельбу сепары на Донбассе - нет воды. Ведут себя тихо - есть вода и пополнение нашего бюджета. Наша логика должна быть проста - уменьшение наших издержек и увеличение их. И никакого милосердия», – подчеркнул политолог.

В следующем посте он четко объяснил, какой логики стоит придерживаться Украине по Донбассу и Крыму.

Так, государство ни в коем случае не должно возвращать ОРДЛО на условиях России, поскольку это – развал Украины.

«Нужно принять, что мы потеряли Донбасс надолго, если мы не хотим потерять Украину в целом», – пояснил автор.

Наша страна, отмечает Романенко, заинтересована в прекращении стрельбы на Донбассе и открытии экономического обмена с ОРДЛО.

«Это можно сделать в обмен на воду в Крым, возврат пленных и компенсаторы за потери в Крыму и Донбассе в форме ежегодных выплат за воду (которые также будут компенсацией потери от транзита газа)», – считает политолог, отмечая, что все остальное – это или вредное, или нереальное.

Поэтому Украину не должны волновать антироссийские санкции, которые Европа «все равно снимет, а США будут из держать, пока Россия в фарватере Китая».

«Первоочерёдная цель Украины - макростабилизация и запуск полновесной модернизации. Все, что двигает в эту сторону, - оправдано и наоборот», – подытожил Романенко.

Ранее мы писали о том, что оккупационные власти Крыма объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков. При этом максимальная сумма контракта указана в размере 25,4 млн. рублей.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.