Женщины провели большой митинг в поддержку Юлии и всех матерей, нуждающихся в помощи

Сегодня в пятницу, 14 августа под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел масштабный протест женщин в поддержку Юлии Подольской, пишет Znaj.ua.

Женщины требовали срочно восстановить справедливость, вернуть матери ее ребенка, привлечь к ответственности супруга Юлии и заставить Гюндуза Мамедова выполнять свою работу. Именно в его молчание и бездействие сейчас уперлась вся ситуация.

"Мы считаем, что необходимо наказать Мамедова, так как все доказательства на лицо. Он виноват и не может уйти от ответственности. Мы требуем, чтобы наказание не затягивалось", - говорит одна из участниц акции поддержки.

Украинские СМИ уже сообщали о душераздирающей истории Юлии Подольской. Молодая украинка уже продолжительное время ведет настоящую борьбу за свою жизнь и жизнь своего ребенка.

По словам женщины, именно в бездействие и равнодушие Мамедова уперлось расследования преступлений, совершенных против нее и ее сына. Женщина рассказала, что она стала жертвой нападения, систематических издевательств бывшего мужа, который бил ее и ломал ей пальцы. Венцом этого ужаса стало нападение с ножом собственного племянника, страдающего аутизмом и похищение ее ребенка его отцом.

Ранее Юлия Подольская записала душераздирающее послание к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за бездействия заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

"Почему же вы, господин Мамедов, слепы и глухи к материнскому горю. У меня на это один ответ. Вы продажный чиновник, как и десятки ваших подопечных. Господин президент, я понимаю, что у вас много неотложных дел, но мы голосовали за человека, который обещал, что будет нас защищать. И сейчас я прошу у вас справедливости и защиты. Вы дадите ее нам или также отвернетесь как все ваши так называемые правоохранители", - взывала о помощи молодая женщина.

Юлия подчеркивала, что именно бездействие заместителя Генерального прокурора сейчас стало причиной полного безразличия других правоохранительных органов.

"Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше. Я упоминала в начале, что у меня пропали земельные участки перед покушением. Так вот, эти земельные участки сейчас зарегистрированы на друзей Козырева. Нас решили убить, чтобы замести все следы. Наши адвокаты подали десятки жалоб. Эти жалобы расписывали на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а в ответ мы получали только отписки", - рассказала в обращении Юлия Подольская.