Звезда выступила на митинге в защиту Александра Лукашенко
Так, украинская композитор и певица Виктория Кохана заявила с трибуны, что украинцы якобы пожалели после двух революций. Девушка призвала белорусов "не повторять наших ошибок". Соответствующие кадры опубликовали в телеграм.
По ее словам, самое большое сокровище, которое сейчас имеют белорусы, это мир. Она напомнила об Оранжевой революции и Революции Достоинства в Украине, которые в первом случае привели к "делению людей на сорта", а во втором - к захвату территорий.
"К сожалению, мы потеряли также мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я вас прошу – не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто храните друг друга. Я много путешествую, потому что я музыкант. Я много езжу по гастролям, много вижу музыкантов. Вам все завидуют", - заявила Кохана.
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Ранее мы сообщали, Лукашенко удивил эмоциональным выпадом во время митинга в свою поддержку.
"Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!", - заявил он, правда, на колени так и не встал.
Стоит отметить, на площади Независимости в Минске после митинга в защиту "бацьки" собрались сотни тысяч протестующих, которые выдвинули нескколько требований, среди которых отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и правосудие над теми, кто избивал и убивал протестующих.
Напомним, "Я встаю на колени перед собравшимися": Лукашенко удивил поступком на митинге в Минске
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