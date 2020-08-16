Звезда выступила на митинге в защиту Александра Лукашенко

Так, украинская композитор и певица Виктория Кохана заявила с трибуны, что украинцы якобы пожалели после двух революций. Девушка призвала белорусов "не повторять наших ошибок". Соответствующие кадры опубликовали в телеграм.





По ее словам, самое большое сокровище, которое сейчас имеют белорусы, это мир. Она напомнила об Оранжевой революции и Революции Достоинства в Украине, которые в первом случае привели к "делению людей на сорта", а во втором - к захвату территорий.

"К сожалению, мы потеряли также мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я вас прошу – не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто храните друг друга. Я много путешествую, потому что я музыкант. Я много езжу по гастролям, много вижу музыкантов. Вам все завидуют", - заявила Кохана.

Ранее мы сообщали, Лукашенко удивил эмоциональным выпадом во время митинга в свою поддержку.

"Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!", - заявил он, правда, на колени так и не встал.

Стоит отметить, на площади Независимости в Минске после митинга в защиту "бацьки" собрались сотни тысяч протестующих, которые выдвинули нескколько требований, среди которых отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и правосудие над теми, кто избивал и убивал протестующих.

Напомним, "Я встаю на колени перед собравшимися": Лукашенко удивил поступком на митинге в Минске

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