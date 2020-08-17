В Киеве неравнодушные женщины устроили митинг в поддержку Юлии Подольской

Акция прошла возле автозаправки Socar на бульваре Дружбы народов, 35.

«Socar Украина – семейный бизнес защитника детоубийцы», «Нет насилию над женщинами», «Защитите мать и ребенка», «Несправедлиовсть где-то – это несправедливость везде», - написано на плакатах, которые держат участницы акции.

Плакаты содержат фотографии Юлии Подольской и ее ребенка до и после нападения.

Напомним, Юлия Подольская стала жертвой нападения, систематичесих издевательств бывшего мужа, который ломал ей пальцы. Венцом этого кошмара стало нападение с ножом собственного племянника, страдающего аутизмом и похищение ее ребенка его отцом, передает "Политрада".

«Я столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован. Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше», - говорит женщина в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому.

Подольская детально описала жуткое покушение, которое было совершено на нее и ее ребенка: "У нас в доме жил мой племянник Арсений, у него врожденный аутизм, но мы с сестрой пытались ввести его в нормальную жизнь. 1 марта этого года Арсений напал на меня и моего 4-летнего сына Мишу с охотничьим ножом. Этот нож принадлежал Святославу Козыреву. Племянник нанес нам с Мишей 50 ножевых ударов. Все, что происходило, зафиксировано камерами наружного наблюдения, установленными у меня во дворе. Я успела позвонить сестре, она вызвала полицию и скорую. Племянник убежал в дом матери Святослава Козырева, который его там ждал. Нас с сыном отвезли в больницу, мне срочно сделали операцию, Мишу перевезли в детскую больницу и с тех пор я его не видела. Мишу забрал его отец, который теперь не отвечает на звонки и письма".

Подольская также добавила, что перед покушением у нее пропали земельные участки.

«Эти земельные участки сейчас зарегистрированы на друзей Козырева. Нас решили убить, чтобы замести все следы. Наши адвокаты подали десятки жалоб. Эти жалобы расписывали на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а в ответ мы получали только отписки», - добавила пострадавшая.

Обращение к президенту Зеленскому. Спасите меня и моего ребёнка... Gepostet von Юлия Подольская am Donnerstag, 13. August 2020

Напомним, убитая горем украинка обратилась к замгенпрокурора Мамедову: "Вам не хватает материнских слез?"

Как сообщала Politeka, женщины устроили митинг под ГПУ в защиту Юлии Подольской.

Также Politeka писала, чтоукраинка записала полное отчаяния послание из-за бездействия замгенпрокурора Мамедова.